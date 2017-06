Μεταγραφικό "μπαμ" με πλέι μέικερ ο Παναθηναϊκός!

Μεταγραφή από το... πουθενά και στα... κρυφά για τον Παναθηναϊκό! Μπορεί οι "πράσινοι" να μην κατάφεραν το "κόλπο γκρόσο" με Έλληνα διεθνή άσο (Σλούκας, Μάντζαρης), παρόλα αυτά πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό αφού έκλεισαν παίκτη για παρτενέρ του Νικ Καλάθη στη θέση του πόιντ γκαρντ χωρίς να το πάρει κανείς είδηση.

Αυτός είναι ο Λούκας Λεκαβίτσιους, με την μετακίνηση του 23χρονου Λιθουανού πλέι μέικερ στους εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνεται μάλιστα από την ίδια του την ομάδα, την Ζαλγκίρις!

"Έχουμε άσχημα έκτακτα νέα να ανακοινώσουμε: ο Λούκας Λεκαβίτσιους αφήνει την Ζαλγκίρις και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν. Σε ευχαριστούμε για όλα Λούκας".

We have sad breaking news to announce: Lukas #Lekavicius is leaving #Zalgiris and joins @paobcgr next season. Thanks for everything, Lukas! pic.twitter.com/I7PTPmgxNT