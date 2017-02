Το νέο λουκ του Νταβίντ Λουίζ προκάλεσε συζήτηση

Ο αμυντικός της Τσέλσι, Νταβίντ Λουίζ, παρουσιάστηκε έτσι όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί στο ματς μετ ην Μπέρνλι.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε να πιάσει την πλούσια και σγουρή κόμη του αλογοουρά προκαλώντας... καταιγισμό από σχόλια στο twitter.

"Τι του συμβαίνει;", "πλέον μοιάζει με τη μαγείρισσα της σχολής μου", ήταν μόνο μερικά από τα όσα ακούστηκαν.

Δείτε τον και βγάλτε συμπεράσματα...