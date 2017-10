Αντί για NBA, Smackdown στο Wizards - Warriors!

Όλοι περίμεναν ένα χορταστικό παιχνίδι γεμάτο εντυπωσιακές φάσεις, δυνατές μονομαχίες και φυσικά τους Wizards να... κοντράρουν στα ίσια τους Warriors. Ε, λοιπόν είχαμε απ' όλα!

Οι "μαχητές" βρέθηκαν να χάνουν με 18 πόντους στην 3η περίοδο, όμως εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Μπιλ και την... ασταμάτητη επίθεση τους όχι μόνο γύρισαν το ματς, αλλά κέρδισαν με 120-117!

Το παιχνίδι πάντως σημαδεύτηκε από το σοβαρό επεισόδιο που είχαν στο τέλος του 2ου δωδεκαλέπτου οι Μπράντλεϊ Μπιλ και Ντρέιμοντ Γκριν. Σε μία διεκδίκηση της μπάλας και ενώ η φάση είχε αλλάξει, ο πρώτος χτύπησε το δεύτερο στον λαιμό και αντί για NBA, καταλήξαμε να έχουμε... Smackdown!

Οι δυο τους έγιναν ένα κουβάρι, με μερίδα παικτών να προσπαθούν να τους χωρίσουν πέφτοντας από πάνω! Αρκετή ώρα αργότερα κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με έναν οπαδό των Warriors να δείχνει το... μεσαίο δάχτυλο στον Μπιλ, κατά την έξοδο του, ο οποίος έβαλε τα γέλια!

Δείτε το επεισοδιακό σκηνικό:

Draymond Green and Bradley Beal fight pic.twitter.com/JfQTFmnRlH — gifdsports (@gifdsports) October 28, 2017

Draymond & Beal from the baseline angle is best look pic.twitter.com/bB9m39dNEr — That Dude (@cjzer0) October 28, 2017

This dude is not a Bradley Beal fan @DeeJaySeanG pic.twitter.com/r6QaIvO0vL — GringoStarrShipp (@GringoStarr__) October 28, 2017