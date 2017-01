Ο "Greek Freak" είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, όμως περισσότερο από τα νούμερά του εντυπωσίασαν οι προσπάθειές του, όπως για παράδειγμα αυτή που ακολουθεί. Πάντως το καλάθι αυτό ορθά δεν μέτρησε καθώς είχε προηγηθεί φάουλ στο κέντρο του παρκέ.

Giannis picks the pass and throws down the windmill SLAM!! (it didn't count...but it was still fun!) #OwnTheFuture pic.twitter.com/y8xXwthWUw