Διέσχισε το μισό γήπεδο με δύο ντρίμπλες ο Greek Freak

Γι' αυτό τον φωνάζουν Greek Freak. Γιατί αυτά που κάνει είναι τρελά! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους πιο αθλητικούς παίκτες του ΝΒΑ και το έδειξε και στο ματς κόντρα στους Ράπτορς.

Σε κάποια φάση πήρε την πάσα από συμπαίκτη του πίσω από τη γραμμή του κέντρο και χρειάστηκε να κάνει μόλις δύο ντρίμπλες προκειμένου να διανύσει το μισό γήπεδο και να σκοράρει!

Τρομερός:

Two dribbles from half?!?! Giannis, how do you do that?? #FearTheDeer pic.twitter.com/RVwhszNgrv