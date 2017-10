Γι' αυτό αξίζει να πληρώσεις ... 120 δολάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Προ ημερών, ο Τσαρλς Κέρτις, ο δημοσιογράφος της USA Today, είχε "υμνήσει" τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο "watchable" παίκτη αυτήν την ώρα, τον παίκτη δηλαδή που θέλουν οι περισσότεροι να βλέπουν!

Με νέο ρεπορτάζ του ο Αμερικανός δημοσιογράφος το προχωράει ακόμα παρακάτω και ισχυρίζεται ότι για το σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς -και μόνο γι' αυτόν- αξίζει να πληρώσει κανείς 120 δολάρια για να προμηθευτεί ετήσιο league pass για τους αγώνες του σ' όλη τη σεζόν!

Τα επιχειρήματα του Κέρτις είναι λίγα αλλά αντράνταχτα και στηρίζονται στην εικόνα. Για την ακρίβεια στηρίζονται στις εξαιρετικές στιγμές που πρόσφερε ο Giannis στην πρώτη του εφετινή του παράσταση κόντρα στους Σέλτικς στη Βοστώνη.

