Γι' αυτό ο Giannis μπορεί να ξεπεράσει τον Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους κόντρα στους Καβαλίερς, δέκα περισσότερους από τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος τον... θαύμασε για την εμφάνισή του. Κι όμως ο Έλληνας άσος κρατάει το κεφάλι του χαμηλά και πορεύεται με ταπεινότητα, κάτι που μόνο σε καλό μπορεί να του βγει.

"Ο Καβαλίερς είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή. Βελτιωνόμαστε σε καθημερινή βάση αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα προς τα μπροστά για να βρεθούμε εκεί όπου θέλουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας" είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το ματς, που σχολίασε εν συνεχεία τη μονομαχία με τον Λεμπρόν Τζέιμς...

"Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι απλά ο Γιάννης. Δεν είμαι στο επίπεδο του Λεμπρόν. Είναι ένας από τους κορυφαίους, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ. Είναι ωραίο να παίζεις απέναντί του αλλά δεν το σκέφτομαι έτσι. Προσπαθώ να κάνω απλά ό,τι χρειάζεται η ομάδα μου για να κερδίσει αγώνες".

Τον Ελληνα φόργουορντ εξήρε για την απόδοσή του ο Jason Kidd μετά τη λήξη του αγώνα, κι ας μην ήταν αρκετή για το Μιλγουόκι. "Ο Αντετοκούνμπο έκανε πολύ καλή δουλειά στο να βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη και να παραμένει επιθετικός. Πέτυχε πολλούς πόντους, αλλά θα πρέπει οι συμπαίκτες του να βάζουν τα ελεύθερα σουτ ώστε να βγάζουν την πίεση από πάνω του" σχολίασε ο προπονητής των Μπακς.

