Giannis και Μπακς έστειλαν το μήνυμά τους: Στα πλέι οφ δεν πηγαίνουν για πλάκα...

Τους Μπακς δεν τους σκιάζει Βοστόνη καμιά! Χάρη στο 103-100 επί των Σέλτικς στο "Γκάρντεν", δια χειρός Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Τζέισον Κιντ έβαλε ακόμη ένα λιθαράκι για την εδραίωσή της στην 8άδα της Ανατολής και παράλληλα επιβεβαίωσε πως δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για οποιαδήποτε ομάδα την βρει στο δρόμο της, ακόμη και με μειονέκτημα έδρας.

Ο απαστράπτων Giannis των 22 πόντων (6/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές), των 9 ριμπάουντ, των 3 ασίστ, των 3 κλεψιμάτων, των 3 κοψιμάτων και των μόλις των 2 λαθών είχε και σημαντική βοήθεια. Την οποία και χρειαζόταν.

The best from @Giannis_An34 as he fills the box score with 22 pts, 9 reb, 3 ast, 3 stl & 3 blk!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/PxuTvPZHTL

Αφενός του Ντάριλ Μίντλετον (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και του Γκρεγκ Μονρό (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ) αφετέρου του Μάλκολμ Μπρόγκντον. Ο μικρός, όχι ότι οι άλλοι είναι μεγάλοι βέβαια, είχε 16 πόντους, οι 6 εκ των οποίων στα τελευταία 2'46''! Και έριξε τη χαριστική βολή στους "Κέλτες" προσθέτοντας ακόμη μία... ψήφο στην κάλπη για το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου.

Tonight's best plays as the Bucks knock the Celtics from the top spot in the East in a thriller!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/PCPP5lSrWh