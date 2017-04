Γιατί ο Giannis είναι ο MIP της σεζόν

Το φημισμένο μπασκετικό site hoopshype ανέλυσε σ' ένα εξαιρετικό video διάρκειας μόλις δύο λεπτών τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πιο βελτιωμένους παίκτες της σεζόν στο ΝΒΑ.

Οπως τονίζει ο συντάκτης, ο Ελληνας άσος έπαιζε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ ενώ εφέτος ηγήθηκε των Μπακς στις πέντε κύριες στατιστικές κατηγορίες. Εκτός αυτού τονίζεται ότι ο Greek Freak βελτίωσε εφέτος ιδιαίτερα τα ποσοστά του αλλά και την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα.

Κάπως έτσι, καταλήγει ο συντάκτης, οι Μπακς έφτασαν στα πλέι οφ και δείχνουν ότι μπορούν να καταφέρουν πολύ καλύτερα πράγματα στο άμεσο μέλλον.

Τα υπόλοιπα εδώ.

Most Improved Player: The case for Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/rEgTJd5w7J