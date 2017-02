Η τελευταία φορά του Πιρς στη Βοστόνη είχε πολύ κλάμα

Ούτε το πρωτάθλημα του 2008, όταν μάλιστα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών, συγκρίνεται με όσα βίωσε ο Πολ Πιρς παίζοντας για τελευταία φορά στη Βοστόνη.

Ο 40άρης πλέον φόργουορντ, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα κλειδώσει τη φανέλα του στ' αποδυτήρια, γύρισε για τελευταία φορά στο σπίτι του. Στο "Garden" της Βοστόνης προκειμένου να μαζέψει ό,τι είχε αφήσει φεύγοντας πριν από 3,5 χρόνια.

Όλοι ήξεραν πως θα ήταν μια τρομερά φορτισμένη στιγμή. Το κοινό είχε προετοιμαστεί ακόμη κι αν έχαναν οι Σέλτικς. Ποιος νοιαζόταν, ήταν η βραδιά του Πιρς.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε με την πιο απλή κίνηση. Κατά την προθέρμανση, πήγε στο κέντρο, έσκυψε και φίλησε το παρκέ. Ένας Καλιφορνέζος που αγαπήθηκε σαν παιδί της πόλης, υπέβαλε τα σέβη του.

Το φινάλε ήταν ακόμη πιο έντονο, το αποκορύφωμα ενός σεναρίου από ταινία του Χόλιγουντ. Διότι με το ματς να έχει κριθεί (υπέρ των Σέλτικς) ο Πιρς πήρε εντολή να σηκωθεί για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Έβγαλε την μπλούζα, στήθηκε για αλλαγή και περίμενε μπαίνοντας από του Γκρίφιν. Μέσα του έκλαιγε, πλάνταζε. Το έβλεπες στο βουρκωμένο πρόσωπό του. Ήταν αδύνατο να συγκρατηθεί.

Όλος ο κόσμος στο πόδι για να τον αποθεώσει. Οι Κλίπερς είχαν την τελευταία επίθεση και ουδείς εκ των γηπεδούχων τόλμησε να τον μαρκάρει. Τρίποντο και μέσα! Πρώτη φορά στο "Garden" πανηγυρίστηκε τόσο πολύ ένα τρίποντο αντιπάλου.

Το έβαλε ο Πιρς και αυτό έφτανε...

