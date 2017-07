Η θέση του ΛεΜπρόν για το συμβόλαιο του Κάρι που θα συζητηθεί

Στα 29 του χρόνια και με δύο πρωταθλήματα ήδη στην πλάτη του (2015, 2017) ο Στεφ Κάρι κέρδισε το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, καθώς συμφώνησε να παίρνει 201.000.000 δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια, γεγονός που τον κάνει πλέον τον πιο καλοπληρωμένο στην ιστορία του NBA.

Το εντυπωσιακό είναι πως ενώ αρκετοί βγήκαν να μιλήσουν για μεγάλο και ίσως υπερβολικό ποσό, ο Λεμπρόν Τζέιμς, αντίπαλος των Γουόριορς για τρεις σερί χρονιές στους τελικούς με τη φανέλα των Καβαλίερς, ύψωσε ασπίδα προστασίας μπροστά από τον συμπατριώτη του.

So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK