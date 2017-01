Ήρθε και κάρφωσε από το... πουθενά ο Αντετοκούνμπο!

Ένα κάρφωμα για highlight έκανε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου τα "ελάφια" έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Τζέισον Τέρι σήκωσε τη μπάλα για τον Αντετοκούνμπο και εκείνος κάνοντας ένα απίθανο άλμα, άφησε "αγάλματα" τους παίκτες των Ρόκετς που έμειναν να τον κοιτούν καθώς κάρφωνε με δύναμη.

Απολαύστε τον:

Giannis Antetokounmpo with the nasty one handed slam off the alley-oop! This man is insane.



