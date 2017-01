Ο Αντετοκούνμπο δεν ήξερε ποιος είναι ο Τζέισον Κιντ!

Ο Έλληνας άσος των Bucks παραχώρησε συνέντευξη στο Sports Illustrated που θα βγει ολόκληρη την άλλη εβδομάδα. Ένα μέρος της διέρρευσε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού ο Giannis αποκάλυψε τα συναισθήματα του όταν έφαγε... πάγκο για πρώτη φορά.

Η απάντηση του είναι απολαυστική και διδακτική παράλληλα, αφού η περιέργεια και ο θυμός τον έκαναν να... μάθει.

"Όταν για πρώτη φορά ο Κιντ με έβαλε στον πάγκο, ήμουν σε κατάσταση: "Για να δούμε τι έχει κάνει αυτός ο τύπος στην καριέρα του τέλος πάντων" και άρχισα να κοιτάζω στο κινητό το βιογραφικό του.

Τότε πρόσεξα Rookie of the Year, NBA championship, USA Olympic gold medal, second in assists, fifth in made threes μπλα, μπλα, μπλα. Τότε είπαν στον εαυτό μου: "Χριστέ μου! Πως θα του την πω; Καλύτερα να το βουλώσω", δήλωσε ο Giannis.