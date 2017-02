Ο Giannis δεν ξεχνά ποτέ την Ελλάδα

Με την έναρξη των εκδηλώσεων για το τριήμερο του All-Star Game στη Νέα Ορλεάνη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε κατευθείαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή πολιορκήθηκε από δεκάδες δημοσιογράφους, χωρίς όμως να αιφνιδιαστεί ή να χάσει το χαμόγελό του. Αντιθέτως, ο Giannis έχει μία έμφυτη δυνατότητα να μην χάνει ποτέ την ψυχραιμία του και την αυτοκυριαρχία του.

Ξεχώρισε δε η ατάκα του για τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα: "Πραγματικά σοκαρίστηκα όταν ο Πρόεδρος Ομπάμα με ανέφερε για το πόσο σκληρά δουλεύω σαν παράδειγμα για την Ελλάδα" τόνισε.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το παιδί (μεταναστών, για να μην ξεχνιόμαστε) είναι πραγματικά τρομερά πολύτιμες.

I was shocked when President Obama mentioned me and how hard I worked as an example for Greece. - #Giannis pic.twitter.com/xDdS8GrnWJ