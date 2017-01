O Giannis έδωσε, δεν πήρε πίσω...

Σε ατομικό επίπεδο τα ματς κόντρα στους Μάτζικ είναι παραδοσιακά από τα καλύτερα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ομαδικό ωστόσο οι Μπακς δεν βρήκαν τον τρόπο να φύγουν με τη νίκη από το Ορλάντο και με 112-96 έχασαν τέταρτο σερί παιχνίδι (δεύτερη κακή ήττα μετά τους Σίξερς), μαζί και έδαφος στη μάχη της οκτάδας στην Ανατολή, στη χειρότερη περίοδό τους από την έναρξη της σεζόν.

Ο all star Giannis πέτυχε νταμπλ-νταμπλ. Δεν ήταν πολύ εύστοχος (6/17 σουτ, 1/4 τρίποντα) και υπέφερε από τα φάουλ (ξανά). Παρόλα αυτά είχε 17 πόντους και 14 ριμπάουντ (12 αμυντικά, 2 επιθετικά), πασπαλισμένα με 5 τελικές πάσες, σε μια βραδιά που τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου καλά για τη Μιλγουόκι. Διότι μετά το 66-62 στο πρώτο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου έχασαν την επαφή τους με το σκορ, βρέθηκαν στο -12 (86-74) και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν παίζοντας αναποτελεσματική άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό πως επτά παίκτες των Μάτζικ είχαν διψήφιο αριθμό πόντων!

Το κακό για τα "ελάφια" ήταν πως την ίδια ώρα νίκησαν η Φιλαντέλφια (τους Μπλέιζερς) και η Σάρλοτ (τους Ράπτορς). Τουλάχιστον ηττήθηκαν οι Μπουλς στην Ατλάντα.

The top plays from @Giannis_An34​ as he finished with 17 points, 14 boards and 5 dimes against the Magic​! #OwnTheFuture pic.twitter.com/3ZZrj4nCix