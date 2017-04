Ο μόνος όλων των εποχών! Πόσο πιο ψηλά θα φτάσει ο Giannis;

Είναι δυνατόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να κάνει ένα αδιανόητο ρεκόρ χωρίς να παίξει; Είναι...

Το φινάλε της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ βρήκε τον Έλληνα φόργουορντ όχι μόνο να ηγείται στις πέντε βασικές κατηγορίες των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά να καταφέρνει κάτι που ουδείς άλλος έχει πετύχει ΠΟΤΕ στην ιστορία του ΝΒΑ! Να είναι ο παίκτης που τερματίζει ταυτόχρονα στην πρώτη 20άδα της λίστας των πόντων, ριμπάουντ, ασίστ, κοψιμάτων και κλεψιμάτων ολόκληρου του πρωταθλήματος!

Ξαναδιαβάστε αργά! Μόνο έτσι θ' αντιληφθείτε το μεγαλείο του επιτεύγματος!

Πιο συγκεκριμένα ο "Greek Freak" ήταν:

14ος σκόρερ (1832 στο σύνολο, 22.9 μ.ο)

16oς ριμπάουντερ (700 στο σύνολο, 8.8 μ.ο)

18ος πασέρ (434 στο σύνολο, 5.4 μ.ο)

5ος μπλοκέρ (151 στο σύνολο, 1.9 μ.ο)

9ος κλέφτης (131 στο σύνολο, 1.6 μ.ο)

Φυσικά οι Μπακς το... γιόρτασαν δεόντως...

.@Giannis_An34 is the 1st player in @NBA history to finish a season in the top 20 in total PTS, REB, AST, BLK & STL!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/IYzW0galHY