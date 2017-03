Αν κάτι μπορεί να γίνει σαφές από το video που θα παρακολουθήσετε παρακάτω, είναι ότι ο Ντάριο Σάριτς ασχολείται με το μπάσκετ από τότε που... θυμάται τον εαυτό του.

Ο πατέρας του σταρ των Σίξερς , ο οποίος προαλείφεται για rookie της σεζόν στο ΝΒΑ, ξεφυλλίζει μπροστά στην κάμερα παιδικές φωτογραφίες του γιού του.

Ιδού λοιπόν:

OK, so who wants to see Dario Saric's father showing off old photos of Dario? pic.twitter.com/Z8DS0nILus