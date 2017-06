Ο σκληρός Γουέστμπρουκ δεν φοβήθηκε να κλάψει

Για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ. Μόχθησε για ν' αποδείξει ότι μπορεί πολλά χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, ότι ήταν και είναι ένας σούπερ σταρ του πρωταθλήματος.

Όταν από τον κομισάριο Σίλβερ ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανέβηκε στο βήμα για ν' απευθυνθεί στο κοινό δεν άντεξε και λύγισε. Έβγαλε από την αριστερή τσέπη ένα κομμάτι χαρτί για να πει όσα είχε σημειώσει, το έκρυψε όμως γρήγορα και μίλησε από καρδιάς.

Αφού σήκωσε τους συμπαίκτες του στην εξέδρα και τους χαρακτήρισε "αδέρφια", άρχισε τις ευχαριστίες. Μέχρι που έφτασε στην οικογένειά του. Δύσκολη στιγμή. Κόμπιαζε μέχρι που έκλαψε. Έβγαλε τα γυαλιά του και σκούπισε τα δάκρυα. Η μητέρα του από κάτω, "φωτοτυπία" με τον Γουέστμπρουκ, τον έβλεπε να δακρύζει και λύγισε. Όπως και ο πατέρας του. Αμφότερους τους όφειλε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις θυσίες που έκαναν και το είπε δημόσια.

Η γυναίκα του ήταν η πιο περήφανη φιγούρα στο χώρο και το πλατύ χαμόγελό της έλαμπε. Την χαρακτήρισε ξεχωριστή από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε και έβαλε στην εξίσωση το γιο που του χάρισε ήδη.

Ακόμη και για τους δημοσιογράφους είχε ένα καλό λόγο, μολονότι είπε πως δεν το περίμενε!

Ήταν η βραδιά του Ράσελ και την ευχαριστήθηκε μέχρι τέλους...

A BIG thank you from the 2016-17 KIA NBA Most Valuable Player, @russwest44. #NBAAwards pic.twitter.com/KggYigHChu