Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί! Ο Τάι Λόσον το... τερμάτισε

Το σκορ είναι 94-109 υπέρ της ομάδας σου, με 2'38" να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού και έχεις την επόμενη επίθεση. Τι κάνεις;

Ο Τάι Λόσον φαίνεται πως είχε έμπνευση απέναντι στη παλιά του ομάδα, όταν μετά από καλάθι των Νάγκετς κι ενώ το ρολόι “έτρεχε” κανονικά, άφησε την μπάλα να κυλήσει. Σύμφωνα με τους κανόνες το ρολόι των 24'' δεν κυλάει αν η μπάλα δεν έχει έρθει σε επαφή με παίκτη, με συνέπεια να εκτιλυχθεί μια απίστευτη φάση!

Με το χρονόμετρο του αγώνα λοιπόν να κυλάει κανονικά και το 24άρι να... μένει στη θέση του, ο... αθεόφοβος Λόσον έπιασε τη μπάλα, περίπου στο κέντρο του γηπέδου κι ενώ είχαν περάσει 23 δευτερόλεπτα.

Μεγάλος συμπρωταγωνιστής του στην επική φάση, ο Τζαμίαρ Νέλσον, ο οποίος τον περίμενε μέχρι το κέντρο με τα χέρια στη μέση για να τον παίξει άμυνα. Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι γιατί δεν έπεσε νωρίτερα πάνω στον αντίπαλό του;

Savvy move, @TyLawson3. That's how you milk the clock pic.twitter.com/4oIg0lUdIl