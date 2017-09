Ο Τζέιμς "κατεδάφισε" τον Τραμπ με λίγες λέξεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να δεχθεί τους πρωταθλητές Ουόριορς στο Λευκό Οίκο και ο Λεμπρόν Τζέιμς τον πέρασε ένα χεράκι.

Δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις ο "βασιλιάς". Για την ακρίβεια ούτε 140 χαρακτήρες ποσταρίσματος στο twitter.

Tι έγραψε; "Το να πας στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή μέχρι που εμφανίστηκες εσύ". Περιττό να τονιστεί σε ποιον αναφέρεται με το "εσύ". Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!