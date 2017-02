OYTE ENA: Ρεσιτάλ αστοχίας με 0/11 τρίποντα ο Κάρι

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μπορεί να επικράτησαν με 119-108 των Σίξερς, ωστόσο τα... χρειάστηκαν ειδικά από τη στιγμή που έβλεπαν τον σούπερ σταρ τους, Στέφεν Κάρι να μην μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα.

Ο Αμερικανός είχε ένα από τα χειρότερα βράδια του στο ΝΒΑ αφού στις 11 προσπάθειες για τρίποντο που επιχείρησε δεν ευστόχησε ούτε σε ένα!

Αυτό φυσικά αποτελεί ρεκόρ άστοχων προσπαθειών στο ΝΒΑ χωρίς την επίτευξη τριπόντου και το χειρότερο ρεκόρ στην καριέρα του Στεφ Κάρι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ίδια μέρα το 2016 ο Κάρι ισοφάριζε το ρεκόρ για τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ένα παιχνίδι με 12 στα 16!

Same day, very different story.

2016: Ties then-record for most made 3's in a game.

2017: Ties most 3-pt attempts without a make in a game. pic.twitter.com/oQILSds5Ji