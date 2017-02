Πήρε τη φανέλα του All Star και φίλησε on camera την κοπέλα του o Giannis

Ακόμη μια τιμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λίγο πριν από το τζάμπολ στο παιχνίδι με τους Λέικερς, ο τελευταίος All Star των Μπακς, Μάικλ Ρεντ έδωσε στον Έλληνα διεθνή τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστεί στη Νέα Ορλεάνη.

Δίπλα στον Ρεντ, βρισκόταν η οικογένεια του Γιάννη (ο μικρός αδερφός του, η μητέρα του και ο πατέρας του) που τον χειροκροτούσε ασταμάτητα. Μαζί και η κοπέλα του, την οποία έσκυψε και φίλησε, ευχαριστώντας την για την παρουσία της εκεί, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τον ίδιο.

Δείτε το σχετικό video:

The last Bucks All-Star, Michael Redd, presents #Giannis​ with his 2017 @NBAAllStar Jersey!! pic.twitter.com/2mStl7nADj