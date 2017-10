Ποιος είδε τον Γιάννη και δεν τον φοβήθηκε...

Ψάχνετε για τον MVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτοπροτάθηκε ήδη από το πρώτο ματς της σεζόν.

Φρεσκότατος ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, έκανε απίθανα πράγματα στο παρκέ του "Γκάρντεν" και μέσα λίγες ώρες σόκαρε για δεύτερη φορά τους Σέλτικς χάρη στο 108-100, το οποίο είχε την υπογραφή του.

Ο Giannis δεν πέτυχε μόνο 37 πόντους (τρίτη καλύτερη ατομική επίδοση απ' όταν πήγε στις ΗΠΑ) και πήρε 13 ριμπάουντ, αρχίζοντας το πρωτάθλημα μ' ένα αξιομνημόνευτο νταμπλ-νταμπλ. Οι 16 εξ αυτών των πόντων του του ήρθαν στην καθοριστική τέταρτη περίοδο, όταν δηλαδή τα "ελάφια" εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους ανατρέποντας την εις βάρος τους κατάσταση, ενώ έδωσε και την ασίστ (την τρίτη του) που "τέλειωσε" το ματς, αφού ο Ντελαβεντόβα ευστόχησε στο ελεύθερο τρίποντο.

Γι' αυτό και ο κόουτς Κιντ έτριβε μετά τα μάτια του μετά το τέλος του αγώνα στη Βοστόνη βγάζοντας του το καπέλο για το γεγονός πως "είχε σπουδαία απόδοση στο φινάλε, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη του".

Συνολικά είχε 37 πόντους με 13/22 σουτ (0/1 τρίποντο) και 11/13 βολές, 13 ριμπάουντ (12 αμυντικά), 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 λάθη - αυτά βέβαια δικαιολογούνται με τόση ώρα την μπάλα στα χέρια του.

Όχι πως το supporting cast των "ελαφιών" πήγε άσχημα. 19 πόντους με 3/5 τρίποντα είχε ο Μπόγκντον και από 15 πόντους οι Μίντλετον - Ντελαβεντόβα. Καλά τα είπε ο σέντερ Γκρεγκ Μονρό στ' αποδυτήρια πως "αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε πως θα στηρίζουμε τον Γιάννη. Δεν πρέπει απλώς να βλέπουμε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι".

The best plays from tonight's WIN in under 120 seconds!! #FearTheDeer pic.twitter.com/ZcGDBayRB4