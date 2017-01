Σε "πόλεμο" με τον Ερντογάν, σε "πόλεμο" και με τον Τραμπ ο Καντέρ

Πριν από λίγους μήνες, μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος στην Τουρκία, είχε τοποθετηθεί εις βάρος του Ταγίπ Ερντογάν και για τη στάση του εκείνη αρκετοί τον χαρακτήρισαν προδότη. Μάλιστα στο twitter ξέσπασε "εμφύλιος πόλεμος". Τώρα ο Ενές Καντέρ βάζει στο στόχαστρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις λίγες ημέρες που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο έχει καταφέρει να προκαλέσει τα πλήθη με τις… τροπολογίες του!

Το διάταγμα περί απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ των μουσουλμάνων που έρχονται από επτά διαφορετικές χώρες Ασίας και Αφρικής (Συρία, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν, Υεμένη, Σομαλία, Σουδάν) σόκαρε μεταξύ άλλων τον κόσμο του ΝΒΑ προκαλώντας μάλιστα αντικειμενικές δυσκολίες σε συγκεκριμένες ομάδες. Ο Καντέρ, που δεν φοβάται να μιλήσει ανοικτά, πάτησε ακριβώς εκεί για να εκφράσει τα φιλειρηνικά πιστεύω του.

Διότι, όπως έγραψε εύστοχα στο twitter, "ουδείς πρέπει να διαχωρίζεται από τo γένος, τη θρησκεία και την εθνικότητά του". "Κάντε την Αμερική καλή ξανά", είχε νωρίτερα αναρτήσει.

I am still in disbelief about the #MuslimBan

'NO' human should be discriminated for their Race, Religion or Ethnicity.#WeAreAmerica