Στους... οσκαρικούς νικητές και ο Giannis, έστω κι μέσω video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βελτιώθηκε τόσο πολύ την περυσινή σεζόν που η πρόοδος του αυτή επιβραβεύτηκε. Με τον αντίστοιχο τίτλο, ο οποίος του απενεμήθη στη γιορτή του ΝΒΑ, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς δεν ήταν παρών, παρόλα αυτά υπήρχε ήδη έτοιμο video, μέσα από το οποίο ευχαρίστησε τους συμπαίκτες, το σταφ, τον κόσμο (Έλληνες και μη), την οικογένειά του, αλλά και το Θεό για το που ήταν και που βρίσκεται πλέον!

A thank you to his teammates, coaches, fans and family from @Giannis_An34 after winning the @NBA's Most Improved Player #NBAAwards pic.twitter.com/mLXfWjrRwN