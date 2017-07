Τα έχασε τα κιλάκια του ο Παπαγιάννης

Αδυνατισμένος κατά 6 κιλά, πιο γρήγορος και πιο... φρέσκος δηλώνει ο Γιώργος Παπαγιάννης που μπαίνει στη μάχη του Summer League του Λας Βέγκας.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ μίλησε στο κανάλι των Σακραμέντο Κινγκς για αυτή την αλλαγή του οριοθετώντας τους στόχους για την επόμενη σεζόν του ΝΒΑ όπου "θέλουμε να πετύχουμε πολλές νίκες αφού διαθέτουμε καλή ομάδα με ταλέντο".

.@G_P_06 talks about Harry Giles, cutting weight & more following Day 4 of Summer League Mini-Camp pic.twitter.com/jdgLGNyTb3