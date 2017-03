Τρελαμένος οπαδός έκανε άνω κάτω το Ρόκετς-Καβαλίερς

Τζέιμς Χάρντεν, Λεμπρόν Τζέιμς, Κάιρι Ίρβινγκ και οι συμπαίκτες τους παρατάχθηκαν την Κυριακή (12/3) στο Τογιότα Σέντερ για να αναμετρηθούν. Οι πρωταγωνιστές όμως τελικά δεν ήταν αυτοί, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο ένας έκλεψε τη δόξα από τους σούπερ σταρ.

Ενώ το σκορ βρισκόταν στο 43-42 υπέρ του Χιούστον, και το Κλίβελαντ βρισκόταν στην επίθεση, ένας οπαδός εισέβαλε ανενόχλητος στο γήπεδο τρέχοντας ανάμεσα στους πρωταθλητές και πανηγυρίζοντας επιδεικτικά για το κατόρθωμά του.

Οι άνθρωποι της ασφάλειας έσπευσαν να μαζέψουν τον... τρελαμένο για να επιστρέψει το παιχνίδι σε κανονική ροή.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

NBA - Fan runs on the court of Cavs/Rockets pic.twitter.com/9CTbFpASJr