Το λουκ της χρονιάς ο Καρμέλο Άντονι!

Ο Καρμέλο Άντονι ήταν ότι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Νεοϋρκέζοι απένατι στoους Ιντιάνα Πέισερς, με τον 32χρονο φόργουορντ όμως να καταφέρνει να κλέψει την παράσταση όχι με την επίδοσή του, αλλά με τις στυλιστικές του επιλογές. Ο αθεόφοβος επέλεξε να φορέσει μία μεγαλοπρεπέστατη γούνα για να προστατευτεί από το κρύο της Νέας Υόρκης, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει τροφή στους... διαβόλους του τουίτερ, κάνοντας επικά σχόλια για τον πρώην σούπερ σταρ των Νάγκετς.

Δείτε την ιδιαίτερη στυλιστική επιλογή του Καρμέλο και μερικά χαρακτηριστικά tweets:

"Melo, tell us about the white walkers beyond the wall" pic.twitter.com/0hH7F5twC7

I can't get over how perfect this is.

Melo really bout to ride a Tauntaun back to his penthouse like he Han Solo lookin for Luke on Hoth. pic.twitter.com/4AOPCjF3AD