ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΣ ο Μαρκ Κούμπαν με τον Νοβίτσκι

Ο Μαρκ Κούμπαν είναι ο πρόεδρος που κάθε οπαδός θα ήθελε να έχει για την ομάδα του. Απίστευτα φανατικός και εκδηλωτικός με τις αντιδράσεις του, λατρεύει την ομάδα του όσο τίποτα άλλο, παρ' ότι πολλές φορές προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του.

Χθες όμως (7/3) ήταν μία μέρα γιορτής στο Τέξας. Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ξεπέρασε το φράγμα των 30.000 πόντων, όντας ο 6ος παίκτης στην ιστορία του NBA που το κατορθώνει και ο πρώτος ξένος.

Το highlight όμως της βραδιάς ανήκει δικαιωματικά στον ιδιοκτήτη των Μαβς, που στην πρώτη διακοπή του παιχνιδιού έτρεξε και αγκάλιασε τον Γερμανό φόργουορντ, θυμίζοντας ένα μικρό παιδί που αγκαλιάζει πρώτη φορά το ίνδαλμά του.

