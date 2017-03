Westbrook έτοιμος για... MMA!

Οι Thunder γνώρισαν την ήττα με 104-89 από τους Mavericks με τον Russell Westbrook να κινείται σε... ρηχά νερά για τα δικά του δεδομένα.

Ο 28άχρονος άσος έχασε την ψυχραιμία του πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα στη μια έσπρωξε και πέταξε κάτω τους Seth Curry και Harrison Barnes!

Φυσικά τιμωρήθηκε για αντιαθλητικό φάουλ:

Frustration mounting within Russell Westbrook. Technical a few minutes ago. Flagrant 1 after this exchange. pic.twitter.com/qyvpGMXWkw