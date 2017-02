Ακόμα και στην αναπτυξιακή Λίγκα του ΝΒΑ, ο Νέιτ Ρόμπινσον βρίσκει τρόπους να εντυπωσιάζει τα πλήθη.

Εκμεταλλευόμενος το...περιορισμένο του μπόι, ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ πέρασε κάτω από τα πόδια του αντιπάλου στον αγώνα των Delaware 87ers τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μία ματιά στο video, και ιδιαίτερα στο ριπλέι, θα σας πείσει ότι ο Ρόμπινσον είναι αν μην τι άλλο εφευρετικός.

