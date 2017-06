Πού κατάντησε ο Μάριτς...

Το 2010 ήταν ο καλύτερος σέντερ στην Ευρωλίγκα ως βασικό 5άρι της Παρτιζάν και το 2011 μέλος του πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού. Από τότε όμως η πορεία του Άλεξ Μάριτς ήταν καθοδική και κάθε από σεζόν σε σεζόν έπεφτε αγωνιστικό επίπεδο. Με αποτέλεσμα από τη Μακάμπι και τη Γαλατάσαραϊ να καταλήξει στην Μπουντούτσνοστ και στην Ομπραντόιρο.

Του χρόνου μάλιστα ο Αυστραλός θα παίξει στην Αλ Μουχαράκ του Μπαχρέιν! Η οποία ψάχνει πρωτάθλημα από το 2012 και τίτλο από το 2014. Στα 32 του ο Μάριτς δεν έχει "πολλά ψωμιά" ακόμα και ίσως γι' αυτό δεν δίστασε να υπογράψει σε μια άσημη ομάδα που να του δώσει μόνο χρήματα έχει και τίποτα παραπάνω...

Serbian center Aleksandar Marić signed with Muharraq and will continue his career in Bahrain. #kosarka #basketball pic.twitter.com/E5dwyoASM8