Η μαγκιά του Ολυμπιακού να πληρώνει όσο νομίζει

Ο Ολυμπιακός που έχτισε το σύνολο κομμάτι-κομμάτι χωρίς να ξοδεύει δρέποντας τους καρπούς της επιμονής του και ο Παναθηναϊκός που έχει παίκτες, αλλά βιάζεται και του λείπει το όλον. Ο Γιάννης Ζωιτός γράφει για την αλλαγή των ονομάτων στη μαρκίζα και το "ερυθρόλευκο" catch me if you can.