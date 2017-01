Ιδού τι περιμένουμε στο ΣΕΦ

Η ομάδα που έχει την μεγαλύτερη πίεση ή μάλλον πιο ορθά που "καίγεται" περισσότερο για την νίκη, δεν είναι άλλη από τον Παναθηναϊκό. Το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ κατεβαίνει ή έτσι τουλάχιστον επιτάσσει η μπασκετική λογική με το "μαχαίρι στα δόντια" προκειμένου να κερδίσει τον "αιώνιο" αντίπαλο. Δεν είναι μόνο το γόητρο, στο συγκεκριμένο ματς μάλλον έχει δευτερεύοντα ρόλο το πρεστίζ, αλλά είναι το αίσθημα της επιβίωσης. Δεν πρέπει να γελιέται κανείς. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει στο ΣΕΦ τότε μειώνονται στο ελάχιστο οι ελπίδες του για να ορέγεται μία θέση στην τετράδα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥ ΠΑΟ

Μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να υποβαθμίσουν ίσως την σημασία του πλασαρίσματος, αλλά πλανώνται, αφού τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός, αν δεν μπουν με πλεονέκτημα έδρας στον επόμενο γύρο, τότε θα είναι τα αουτσάιντερ στην υπόθεση πρόκριση για το Φάιναλ Φορ της Κωνσταντινούπολης.

Ο Παναθηναϊκός "καταδίκασε" τον εαυτό του να κατεβαίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει σαν δίχως αύριο, έπειτα από το κατόρθωμα του να ηττηθεί στο Καζάν από την Ουνίξ. Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται αφού έλεγχε πλήρως ένα παιχνίδι, όταν κατάφερε να κάνει τα πάντα σχεδόν λάθος σε αγωνιστικό και προπονητικό επίπεδο για να το χάσει. Έτσι φόρτωσε τον εαυτό του με περισσότερη πίεση και με περισσότερα πρέπει, από τα ήδη πολλά που θα είχε ούτως ή άλλως στο σημερινό ματς στο ΣΕΦ.

Αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει ήδη ο πρώτος γύρος έχει τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον πρώτο αυτό γύρο με 2-5 ρεκόρ εκτός έδρας. Λιγότερες νίκες από τους πράσινους σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, έχουν μόνο το Μιλάνο (1) και η Γαλατά (0), οι δυο χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης δηλαδή. Οι πράσινοι πέρα από το τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο για το διπλό στο ΣΕΦ, με νίκη θα αποκτήσουν και αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κερδίζουν και εκτός έδρας. Μάλιστα όταν η νίκη έρχεται στο Φάληρο απέναντι στον "αιώνιο" αντίπαλο είναι ικανή να δώσει αυτό το έξτρα push ενόψει της ούτως ή άλλως δύσκολης συνέχειας.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΑΛΣΑΜΟ Η ΗΤΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Ο Παναθηναϊκός με διπλό θα ξεχάσει μία καλή την οδυνηρή ήττα από την Ουνίξ, θα έχει πιάσει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία και θα έχει εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση του. Αν ο ΠΑΟ χάσει, οι πιθανότητες του να είναι στην πρώτη τετράδα είναι ελάχιστες, όταν στο πρόγραμμα που απομένει έχει εκτός έδρας να αντιμετωπίσει Φενέρ, Ερ. Αστέρα, Νταρουσαφάκα, Ζαλγκίρις, Μπασκόνια και Μακάμπι. Με ήττα στο ΣΕΦ και με 9-7 ρεκόρ, με 2-6 εκτός έδρας και με μόλις 2 παιχνίδια από αυτά που αναφέραμε να έχεις το θάρρος να τα θεωρήσεις σαν δεδομένα διπλά, τότε δεν βγαίνουν τα κουκιά για τετράδα. Ακόμα και αν κερδίσει και τα 7 παιχνίδια που έχει στο ΟΑΚΑ, κάτι το οποίο δεν είναι και απίθανο.

Φυσικά είναι αυτονόητο ότι η θέση 8 στην κατάταξη είναι "game over" για κάθε ομάδα σε σειρά αγώνων με αντίπαλο την υγιή ΤΣΣΚΑ, ενώ και η θέση 7 ότι και να λένε για την Ρεάλ (λογικά δεύτερη θα τερματίσει παρά τα όποια up and down που έχει) επίσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για όνειρα. Αναφορά κάνουμε παρόλο που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητας κάποια από τις δυο ελληνικές ομάδες να τερματίσει 7η ή 8η.

Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη δυο φορές από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη ήττα ήταν βαριά μάλιστα στο ΣΕΦ και αυτή που ανάγκασε προς την έξοδο τον Αργύρη Πεδουλάκη. Η δεύτερη ήττα ήρθε μετά από μάχη στο ΟΑΚΑ, αλλά αυτό που στο τέλος γράφει είναι η ήττα και όχι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Οι πράσινοι πρέπει να αποδείξουν στον εαυτό τους όσο και στον κόσμο τους, ότι μπορούν κόντρα στον "αιώνιο" και ότι μπορούν να τον κερδίσουν και μέσα στο σπίτι του. Ακολουθούν άλλωστε ακόμα δυο παιχνίδια το μήνα αυτό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ένα για το Κύπελλο που κρίνει το πρώτο τίτλο της χρονιάς και ένα για το πρωτάθλημα και τα mind games και η ψυχολογία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Είναι κατανοητό ότι ένα ενδεχόμενο 0 στα 5 με αντίπαλο τους ερυθρόλευκους επηρεάζει και ίσως δεν αντιστρέφεται στο υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μία δύσκολη φάση αγωνιστικά. Και επικοινωνιακά θα έχει να αντιμετωπίσει μια σκληρή κριτική αν ηττηθεί. Του τύπου ότι ηττήθηκε από μισή ομάδα σχεδόν και αφού δεν κέρδισε αυτόν τον λαβωμένο Ολυμπιακό, πότε θα τον κερδίσει. Ο Πρίντεζης έχει να παίξει ένα μήνα σχεδόν και υπάρχουν ερωτηματικά για τον βαθμό ετοιμότητας του, ο Σπανούλης θα παίξει σαφώς ανέτοιμος και σφίγγοντας τα δόντια, μείον είναι ο Χάκετ και ο Γουότερ κάθε άλλο παρά αντικαταστάτης του είναι. Αγωνιστικά για τους πράσινους η συγκυρία είναι ιδανική. Μπορεί τα προβλήματα να συσπειρώσουν τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένουν προβλήματα και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να τα εκμεταλλευτεί μία ομάδα που καίγεται για την νίκη, όπως είναι ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός καλείται στο ΣΕΦ να επιβάλλει το παιχνίδι του. Ο Πασκουάλ είναι γνωστό ότι είναι ένας προπονητής που προετοιμάζει την ομάδα του. Αλλά στο Φάληρο πιθανότατα θα χρειαστεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Κάτι για το οποίο δεν φημίζεται, κάτι το οποίο δεν έδειξε στο Καζάν προσφάτως.

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΖΕΝΤΙΛΕ

Ο Ισπανός θα έχει στην διάθεση του τον Τζεντίλε. Η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για το ντεμπούτο του Ιταλού, είναι ένας παίκτης ο οποίος παθιάζεται με το παιχνίδι και ένα τέτοιο ντέρμπι είναι ότι καλύτερο για να δείξει υπερβάλλοντα ζήλο στην απόδοση του. Άλλωστε έχει να παίξει καιρό και θα είναι σαν ταύρος σε υαλοπωλείο. Ο διεθνής φόργουορντ έχει να αποδείξει πολλά και στο Μιλάνο που άφησε πίσω και στον Παναθηναϊκό που τον εμπιστεύτηκε και στον εαυτό του και στα μάτια του ΝΒΑ που τον παρακολουθούν.

Επιπλέον ο Τζεντίλε είναι ένας παίκτης που θα διαφοροποιήσει αρκετά το παιχνίδι των πρασίνων και δεν είναι απλά μόνο ένας ακόμα καλός παίκτης στο ρόστερ. Μιλάμε για ένα ποιοτικότατο παίκτη, που θα δώσει σκορ, είναι εξαιρετικός mid – range σουτέρ που δεν έχει ο Παναθηναϊκός και που ανοίγει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του. Επιπλέον και θα δώσει την δυνατότητα στον Πασκουάλ να ανεβάζει τον Νίκολς στο "4" για αρκετή ώρα και να κατεβάζει στο "2" όταν απαιτείται τον Ρίβερς. Ειδικά στο "4" που ο Γκάμπριελ δεν δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει και μάλλον πρέπει να αντικατασταθεί, ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη να βρει λύσεις και ο Νίκολς είναι μία. Και σαφώς προτιμότερη λύση από το δίδυμο Σίνγκλεντον Μπουρούση που "θαυμάσαμε" στο Καζάν. Γενικά ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ λογικά θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το σκοράρισμα που μπορεί να πάρει από τα 4-5άρια του. Μπορεί να μην είναι εξίσου αθλητικά με τα αντίστοιχα του Ολυμπιακού, αλλά είναι περισσότερο "μπασκετικά" και πιο επιθετικά.

Με τον Τζεντίλε ο Παναθηναϊκός αποκτάει και έξτρα βάθος και δείχνει ότι έχει υπεροχή σε αυτό το κομμάτι έναντι του Ολυμπιακού. Οι πράσινοι αν θέλουν να φύγουν με το διπλό από το ΣΕΦ, πρέπει να επιβάλλουν το δικό τους παιχνίδι, να επιδιώξουν να κάνουν τον Σφαιρόπουλο να νοιώσει ανασφαλής, ότι του ξεφεύγει το ματς και δεν το ελέγχει με την άμυνα και να φθείρουν τους ήδη καταπονημένους Πρίντεζη και Σπανούλη. Αν ο Παναθηναϊκός σημαδέψει στην επίθεση και "φθείρει" σωματικά με την άμυνα του τον ανέτοιμο αρχηγό και τον ανέτοιμο υπαρχηγό του Ολυμπιακού, τότε σε ότι μέρα και αν είναι ο Λοτζέσκι, ο Γκριν και οι λοιποί ερυθρόλευκοι θα είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσουν την ομάδα τους στην νίκη.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του, να ψάξει το εύκολο καλάθι και να επιδιώξει ένα ματς που θα πάει σε μεγαλύτερο σκορ από αυτό που θέλει ο Σφαιρόπουλος. Και θα πρέπει να επιδιώξει την επαφή και την φθορά με φάουλ. Στην παρούσα φάση ο Παναθηναϊκός κοιτώντας στον πάγκο του μπορεί να αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση από ότι ο Ολυμπιακός.

ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Ο Ολυμπιακός από την δική του μεριά έχει επίσης μεγάλη ανάγκη την νίκη. Μία νίκη που αν έρθει τον καθιστά σε πλεονεκτική θέση σε ότι έχει να κάνει με την κατάκτηση μίας εκ των θέσεων 3-4 στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα, που θα του δώσει και το πλεονέκτημα της έδρας. Με νίκη θα έχει την ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα αρκετά βατό πρόγραμμα σε ότι έχει να κάνει με τις εντός έδρας αναμετρήσεις, με το πιο κομβικό παιχνίδι να είναι αυτό με την Μπασκόνια στις 20 Ιανουαρίου. Αφού αν κερδίσει τους Ισπανούς θα έχει την υπεροχή στην ισοβαθμία με μία ακόμα υποψήφια ομάδα για τετράδα. Ενώ με βάση το πρόγραμμα του και με την αποτελεσματικότητα του στο πρώτο γύρω μακριά από την έδρα του μπορεί να αισιοδοξεί ότι θα έχει 4 τουλάχιστον διπλά που θα τον φέρουν αγκαλιά με τον μαγικό αριθμό "20" που πιθανότατα θα είναι αρκετός για να του δώσει μία θέση στην τετράδα.

Ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει στο παιχνίδι της Παρασκευής όπως θα ήθελε. Από άποψη βαθμού ετοιμότητας των παικτών του πάντα μιλώντας. Ο Πρίντεζης έχει μείνει εκτός για κάμποσο καιρό και μπορεί να είναι μπαρουτοκαπνισμένος, μπορεί να "γυαλίζει" το μάτι του, ωστόσο έτοιμος δεν θα είναι στο 100%. Το ίδιο και ο Σπανούλης. Ο Σφαιρόπουλος γνωρίζει καλά τι κινδύνους ελλοχεύει το να μείνει ένας από τους δυο περισσότερο στο παρκέ από ότι του επιτρέπει το κορμί του, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και οι δυο παίκτες θα το πάρουν το ρίσκο χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να βρει τον τρόπο να τους προστατέψει όσο μπορεί από την φθορά που θα θελήσει να τους δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός. Τους έχει τεράστια ανάγκη στο σκοράρισμα και στις τελευταίες επιθέσεις μιας κλειστής αναμέτρησης που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΕΝΕΡ

Ο Σφαιρόπουλος θα θελήσει να φέρει πρωτίστως το παιχνίδι εκεί που αισθάνεται άνετα ο ίδιος και μεγαλύτερη σιγουριά η ομάδα του. Στην άμυνα δηλαδή και σε ένα πιο ελεγχόμενο σκορ και τέμπο. Αν καταφέρει να πάει το παιχνίδι στο ρυθμό που το πήγε με την Φενέρ τότε αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο για τους ερυθρόλευκους. Σε καμία περίπτωση ο Έλληνας τεχνικός δεν θα θελήσει να παρασυρθεί σε ενδεχόμενη λογική των πρασίνων "μία σου και μία μου", γιατί σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα η ομάδα του στην παρούσα φάση δεν θα αντέξει.

Για τον Ολυμπιακό σχεδόν όλα είναι μετρημένα κουκιά στο παιχνίδι του. Δεν έχει πολλά πράγματα να κρύψει ή να εκπλήξει σε κάτι, όπως ο Παναθηναϊκός ο οποίος ακόμα ψάχνεται και είναι σε φάση αναζήτησης αναφορικά με τους ρόλους του. Αυτό είναι και ένα από τα ατού των ερυθρολεύκων. Όσο νομίζει κανείς ότι είναι μία προβλέψιμη ομάδα, οι αυτοματισμοί του, η χημεία του, με τους βασικούς παίκτες να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να περιμένουν και τι πρέπει να δίνουν και να παίρνουν από τον συμπαίκτη τους, τον καθιστά απρόβλεπτο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο αρκετές φορές. Σπανούλης, Λοτζέκσι, Πρίντεζης και Γκριν θα είναι οι κινητήριοι μοχλοί του σκοραρίσματος, με τους ερυθρόλευκους να ψάχνουν έναν ακόμα παίκτη που θα δημιουργήσει σκορ κοντά στο καλάθι. Αν τον βρουν τότε δύσκολα θα χάσουν το παιχνίδι.

ΚΛΕΙΔΙ Ο ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Ο Μπιρτς θα έχει αρκετή δουλειά στην άμυνα και θα πρέπει να δώσει πολλές βοήθειες και να καλύψει αρκετά τετραγωνικά μέτρα. Ο Παναθηναϊκός, έχει γίνει πιο γρήγορος με τον Τζέιμς πλέον και με τον Τζεντίλε ανοίγει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι του. Ο Μιλουτίνοφ θα κληθεί να δώσει τις μάχες του με τον Μπουρούση, αν και πρωτίστως θα προτιμηθεί ο Γιανγκ, ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός θα έχει στα γκαρντ Καλάθη και Τζέιμς μαζί. Από τα κλειδιά για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Παπαπέτρου και η συνεισφορά του στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, αφού είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να παίξει στο "4" όταν δεν είναι ο Πρίντεζης μέσα στο παρκέ και να είναι απειλητικός ο Ολυμπιακός επιθετικά. Κλειδί επίσης ο Μάντζαρης, όχι τόσο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά στην άμυνα κυρίως. Είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού στα γκαρντ και αυτός που θα κληθεί να περιορίσει τον Καλάθη, αλλά και τον Τζέιμς. Πλέον πίσω του δεν είναι ο Χάκετ, ενώ από τον Ουότερς με βάση όσα έχουμε δει από τον Άρη και τον Κολοσσό στην θητεία του στην Ελλάδα δεν περιμένουμε ένα παίκτη που μπορεί να κάνει, ειδικά στην άμυνα ότι έκανε ο Χάκετ. Το ποιος θα κερδίσει την μάχη του ρυθμού και ποια ομάδα θα έχει τα πιο φρέσκα γκαρντ προς το τέλος της αναμέτρησης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και αυτό που θα κρίνει τον νικητή.

Ο Ολυμπιακός θα στηριχτεί φυσικά και στην έδρα του. Σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να μην παίζει πρωταρχικό ρόλο ή τον ίδιο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η συμβολή της πίεσης του κόσμου είναι αρκετές φορές αυτή η έξτρα ώθηση για να δώσει στον γηπεδούχο την νίκη.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΜΑΤΣΑΡΑ…

Εν κατακλείδι το παιχνίδι θα έχει περισσότερο σχέση με την αναμέτρηση που είδαμε στο ΟΑΚΑ και όχι με το πρώτο ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες στο ΣΕΦ, τον Οκτώβριο. Φαβορί δεν υπάρχει. Ο Πασκουάλ έχει ετοιμάσει την σκακιέρα του, είναι tactician αλλά ο Σφαιρόπουλος είναι καλύτερος την ώρα του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δεμένος και έτοιμος σαν ομάδα, ο Παναθηναϊκός δείχνει να διαθέτει περισσότερες ετοιμοπόλεμες μονάδες. Το πρέπει είναι μεγαλύτερο για τον Παναθηναϊκό, αλλά εξίσου μεγάλο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την πολυτέλεια και σε περίπτωση ήττας να είναι μέσα στο κόλπο για την τετράδα. Σε αντίθεση με τους πράσινους που αν ηττηθούν, αποχαιρετούν πιθανότατα και τα όνειρα για το πλεονέκτημα έδρας.

Είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας οι μπασκετόφιλοι, γιατί όλα προϊδεάζουν ότι θα δούμε ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι το τέλος.