ΑΓΑΠΗ, λατρεία, μίσος, αδιαφορία... the end. Η ΑΕΚ κάνει restart. Ο Μελισσανίδης οριοθέτησε τους στόχους: Κύπελλο, πρωτιά στα πλέι-οφ γιά Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Μανόλο Χιμένεθ, σε πρώτη φάση, έχει καταφερει να το γυρίσει.

Ο Αραούχο σκοράρει και σκορπίζει ενθουσιασμό. Πουθενά, στο κάδρο της ΑΕΚ δεν υπάρχει ο Ντούσαν Μπαγιεβιτς. Οι αρμοδιότητες, του (κατ' όνομα πλέον) διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, περιορίζονται στο να κόβει τη πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Για σαράντα χρόνια ο πρίγκιπας του Νερέτβα, ήταν για την ΑΕΚ σημείο αναφοράς. Είτε θετικό, είτε αρνητικό. Μέχρι που ήρθε η ίδια η ζωή, να τον βάλει στο περιθώριο. Ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς ούτε να διχάσει δεν μπορεί.

Μια διαδρομή που αρχίζει και τελειώνει σε κιτρινόμαυρο φόντο, αλλά περιέχει όλα τα ποδοσφαιρικά χρώματα της ίριδος:

- Ιούνιος του 1977: O ο θείος Λουκάς (Μπάρλος) ο πατριάρχης της ΑΕΚ, φέρνει από την Βελέζ, τον Ντούσαν Μπάγιεβιτς. Ψηλός, αρχοντικός,στα τέσσερα χρόνια μέχρι το 1981, καταφέρνει να γίνει σημείο αναφοράς γιά τους οπαδούς της ΑΕΚ.Οι αριθμοί, 65 γκολ σε 106 παιχνίδια μιλάνε από μόνοι τους.

-Καλοκαίρι του 1998: O Μπάγιεβιτς επιστρέφει στην ΑΕΚ σαν προπονητής. Πρόεδρος (μπροστινός, του Ανδρέα Ζαφειρόπουλου) ο Στράτος Γιδόπουλος. Με τον Ζήτα να είχε κλείσει τον Μπάγιεβιτς πριν πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.

Πρωτάθλημα με τη μία (ύστερα από δέκα χρόνια) για την ΑΕΚ στο ιστορικό πλέον παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με το γκολ του Καραγκιοζόπουλου. Στα οκτώ χρόνια μέχρι το 1996 η ΑΕΚ κερδίζει τίτλους,αλλάζει επίπεδο και στέκεται ισότιμα απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς που είχε αγαπηθεί σαν ποδοσφαιριστής έχει γίνει αντικείμενο λατρείας.

-Ιούνιος 1996: Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κάνει γνωστή την έναρξη της συνεργασίας με τον Ντούσαν Μπαγιεβιτς. Ο Πρίγκηπας γιά την Οριτζινάλ, αλλά και για ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ,μετατρέπεται σε Βάτραχο.Όπως και στους μεγάλους έρωτες, η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος. Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά.

Λεπτομέρεια: Στο πρώτο παιχνίδι που επέστρεψε ο Μπάγιεβιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια,13 Ιανουαρίου 1997, του είπαν από τον Ολυμπιακό, ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην φορέσει τη φόρμα, αλλά να πάει στο γήπεδο με κοστούμι. Ο Μπάγιεβιτς διαφώνησε και φόρεσε την ερυθρόλευκη φόρμα.

-Στις 10 Νοεμβρίου 1999, λύνεται η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Την 1η Ιανουαρίου 2000 πιάνει δουλειά στον ΠΑΟΚ του Μπατατούδη.

Λεπτομέρεια: Η δυσαρέσκεια του Σωκράτη Κόκκαλη.Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που τον είχε εξοφλήσει μέχρι το τέλος της σέζον, δεν περίμενε, οτι σε σαράντα μέρες, θα τον έβρισκε μπροστά του σαν αντίπαλο.

-Μάιος του 2002: O Μάκης Ψωμιάδης φέρνει τον Μπάγιεβιτς στην ΑΕΚ. Ηταν ο μοναδικός ίσως, που θα μπορούσε να το κάνει, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ηταν ο μόνος, που μπορούσε να κρατήσει τον Χατζηχρήστο και τους λοιπούς Οριτζιναλίστες, σούζα σαν τον πελαργό στο ένα πόδι. Τον Ιανουάριο του 2003 ο Ψωμιάδης τη πατάει στο επεισόδιο με τον Ντέμη Νικολαίδη και φεύγει άρων-άρων από την ΑΕΚ. Αναλαμβάνουν Στάθης-Γρανίτσας.

Οι Οργανωμένοι κάνουν τη ζωή του Μπάγιεβιτς κόλαση. Γράμμα με σφαίρα στο σπίτι του και τον ίδιο να δηλώνει "αν πειράξουν κάποιον από την οικογένειά μου, θα σκοτώσω πρώτα τον αρχηγό τους κι ύστερα αυτόν που το έκανε". Αντέχει ένα χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2004 υποβάλλει τη παραίτησή του.

-Νοέμβριος 2008: Τρίτη επιστροφή σαν προπονητής, στην μετά-Ντέμη εποχή, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Δώνη.Τον παρουσιάζει ο Τάκης Κανελλοπουλος και στη συνέχεια συνεργάζεται με τον Σταύρο Αδαμίδη.Στη πρώτη συνέντευξη-Τύπου,ζητάει δημόσια συγνώμη,αλλά η Οριτζινάλ δεν ψήνεται με τίποτα. Τον Αύγουστο του 2010 πέφτει θύμα επίθεσης, μετά από ματς με τη Καλλιθέα στο Ελ Πάσο. Τον Σεπτέμβριο παραιτείται.

-Καλοκαίρι του 2013: Επιστρέφει μαζί με τον Δημήτρη ΜελισανΙδη σαν διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

ΤΑ χρόνια στη Γ' και Β' Εθνική ήταν (για όλους στην ΑΕΚ) εύκολα. Η περυσινή σεζόν του " ήρθαμε",ολοκληρώνεται θριαμβευτικά με το 2-1 επί του Ολυμπιακού στον Τελικό του Κυπέλλου. Αυτή τη σεζόν, ξεκινάει με ζόρια. Ο Μπάγιεβιτς (ασκώντας τις αρμοδιότητές του) μιλάει με τον Μοντανιέ.

Ο Γάλλος έρχεται στην Αθήνα, αλλά το ντιλ δεν προχωράει. Οι μέρες περνάνε, η ΑΕΚ δεν βρίσκει προπονητή κι ο Μπάγιεβιτς,εισηγείται και χρεώνεται το φιάσκο-Κετσπαγια. Σαν διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, δεν έχει γνώμη και άποψη, να προστατεύσει την ΠΑΕ, από τις μεταγραφές-φιάσκο ,Λέσκοτ-Αλμέιδα-Τσιγκρίνσκι.

Δεν έχει καμιά ανάμειξη στην επιλογή-Μοράις, που ήταν 100/100 του Δ.Μελισσανίδη. Δεν έχει καμιά συμμετοχή, στην επιλογή-Χιμένεθ και πολύ περισσότερο στη μεταγραφή του Αραούχο. Είναι προφανές, ότι το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει. Όλο αυτό το διάστημα, ο Μελισσανίδης ακούει ανθρώπους που μιλάνε μαζί του, να του λένε ότι ο Μπάγιεβιτς είναι παρωχημένος και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Πάντα τον υπερασπίζεται.

Οι δεσμοί της 25χρονης φιλίας τους, είναι ισχυροί και δεν πρόκειται να διαταραχθούν ποτέ.Τον Δεκέμβριο,όταν δημοσιεύματα ανέφεραν για τέλος του Μπάγιεβιτς από την ΑΕΚ,η διάψευση της ΠΑΕ ήταν άμεση και κατηγορηματική. Και καθόλου προσχηματική. Όσο είναι ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ, θέμα-Μπάγιεβιτς δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Στα τρισήμιση αυτά χρόνια, της "νέας" ΑΕΚ άλλωστε, είναι ο μοναδικός μη αναλώσιμος.

ΤΟ θέμα δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Έχει να κάνει με τον Μπάγιεβιτς. Αν θα συνεχίζει να αποδέχεται, αυτόν τον 100% διακοσμητικό ρόλο. Του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, άνευ χαρτοφυλακίου. Κυριολεκτικά, σαράντα χρόνια τώρα, από το 1977, ήταν για την ΑΕΚ σημείο αναφοράς. Είτε θετικό, είτε αρνητικό.

Σαράντα χρόνια τώρα, προκαλούσε έντονα συναισθήματα:Αγάπης, ή, μίσους. Ποτέ δεν τον ένοιαξε η γνώμη των άλλων: όταν ο Λούβαρης του πρότεινε να μη φορέσει τη φόρμα του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια, αδιαφόρησε. Δεν τον επηρέασαν ποτέ, τα εμετικά πανό της Ορίτζιναλ. Έβρισε τον Τάκη Κανελλόπουλο το 2009, αντιπρόεδρο τότε της ΑΕΚ.

Παρέμεινε αγέρωχος, ακόμη κι όταν τον χτυπούσαν στην Καλλιθέα. Ποτέ δεν έκανε πίσω. Ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι. Περίμενε,τον φίλο του να έρθει να αναλάβει την ΑΕΚ. Κι όταν ήρθε, στάθηκε δίπλα του. Δέχτηκε να του διώξει το Δέλλα, τον οποίο στήριζε. Δέχτηκε να κάνει στην άκρη. Έφτασε να έχει μόνη αρμοδιότητα ,να κόβει βασιλόπιτες.

Κάποιες αποδοκιμασίες αραιά και που από το πέταλο ούτε που τον ακουμπάνε. Η Οριτζινάλ έχει ξεθυμάνει. Το μίσος έχει αφήσει τη θέση του αδιαφορία. Κι αυτό ίσως είναι ακόμα χειρότερο. Ο Μπάγιεβιτς, ούτε να διχάσει δεν μπορεί πλέον.

