Κατέρρευσε παίκτης του Αγιαξ μέσα στο γήπεδο

Από ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημαδεύτηκε το φιλικό του Αγιαξ με την Βέρντερ Βρέμης στην Αυστρία το Σάββατο.

Ο 20χρονος παίκτης της ολλανδικής ομάδας Αμπντελχάκ Νούρι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι πάντες τόσο στο γήπεδο όσο και στην εξέδρα πάγωσαν.

Αμέσως μπήκαν στο γήπεδο τα μέλη του ιατρικού τιμ του "Αίαντα" και του έκαναν καρδιακές μαλλάξεις για να συνέλθει ενώ έπειτα από ελάχιστα λεπτά ο άτυχος παίκτη διεκομίσθη στο πλησιέστερο νοσοκομείο με νοσοκομειακό ελικόπτερο.

Something's going on with Abdelhak Nouri. Has been receiving treatment for 10 minutes now. Take care Appie! pic.twitter.com/UUWSNqNMmG