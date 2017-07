Όνειρο θερινής νυκτός ο Ντιλέινι

Είναι ωραίο να βάζεις ψηλά τον πήχη, να έχεις φιλοδοξίες και να τεστάρεις που μπορείς να φτάσεις. Τις περισσότερες φορές όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή, σε προσγειώνει.

Και ο Μάλκολμ Ντιλέινι έτσι ακριβώς λειτούργησε μαθαίνοντας μέσω twittter για το... ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων να τον φέρουν πίσω στην Ευρώπη.

O πρώην παίκτης των Μπάγερν και Λοκομοτίβ Κουμπάν δήλωσε κολακευμένος, αλλά μέχρι εκεί. Αν και το "δεν είμαι ελεύθερος" συνοδεύτηκε μ' ένα "ακόμη" σε παρένθεση, λέξη που μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, ο ίδιος έριξε τους τίτλους τέλους.

Χάρη στο καθαρό και ξάστερο "δεν σκοπεύω να παίξω στην Ευρώπη. Οι προσφορές με κάνουν να κοκκινίζω, αλλά έθεσε ψηλότερους στόχους. Ίσως στο μέλλον".

Im flattered by all the luv from the European fans and not sure if it's a story out about me coming back but I'm not a free agent.... (yet)