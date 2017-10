Γλέντι στο twitter της Σίτι: Κανείς δεν καταλαβαίνει τι δείχνει η εικόνα

Τη φαεινή ιδέα να βάλει μια φωτογραφία με pixels στο twitter και να ρωτήσει τους φιλάθλους τι μπορεί να είναι, είχε η Μάντσεστερ Σίτι το πρωί της Τετάρτης (25/10).

Ποιος να περίμενε ότι τα σχόλια θα ξεπερνούσαν τα 100 στα πρώτα μόλις λεπτά; Το χιουμοριστικό της υπόθεσης όμως είναι πως πολλοί γράφουν για παράδειγμα πως πρόκειται για "δύο σκύλους που συνουσιάζονται", "τον Τσιπ και τον Ντέιλ", "ένα γουρούνι", "τον Γιάγια Τουρέ", "τον Μπαλοτέλι", "δύο σκίουροι που συνουσιάζονται" και πολλά ακόμα!

Get your guesses in for today's Mystery Blue #mancity pic.twitter.com/rUl3TK9IRC