Το γενέθλιο δώρο του Ντοναρούμα του Αστέρα στον μικρό της Μίλαν

Oggi finalmente compi 18 anni.. Sei diventato un uomo, anche se per me lo sei già da tempo.. Ho scelto questa foto perché purtroppo già da piccoli abbiamo vissuto lontani.. Ma ricordo ogni volta che tornavo a casa eri il primo ad aspettarmi e volevi sempre riaccompagnarmi in stazione con papà per salutarmi, anche se partivo mattina presto.. Abbiamo fatto quasi lo stesso percorso.. Solo che tu in quella porta ti sei fermato.. E sono davvero orgoglioso di questo.. Ti auguro davvero il meglio.. Perché sei una persona ed un fratello speciale.. Buon compleanno cucciolo..❤️❤️❤️

A post shared by Antonio Donnarumma (@antodonnarumma90) on Feb 24, 2017 at 11:52pm PST