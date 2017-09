Οι λέξεις του Τζόκοβιτς για τον Ντούντα θα τον έκαναν να κλάψει...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν παρέστη τυχαία στο "αντίο" του Ντούσαν Ίβκοβιτς από την προπονητική. Για τον Σέρβο τενίστα, ο "Ντούντα" σημαίνει πολλά περισσότερα από άλλον έναν άνθρωπο του αθλητισμού της πατρίδας του.

Είναι, και ξεπατικώνουμε τα ίδια του τα... λόγια που χρησιμοποίησε στο twitter, "ένας ζωντανός θρύλος, μια έμπνευση και ένας αθλητικός πατέρας για όλους μας". Μέντορας με μια λέξη, κυρίως για τα παιδιά του πολέμου, όπως ο 30χρονος σήμερα τενίστας, αφού λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος του πρότερου με το καινούριο καθεστώς. Και γι' αυτό ακριβώς "Ντούσαν Ίβκοβιτς, σ' ευχαριστούμε".

Ο Τζόκοβιτς, που έγινε πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους υπογράφοντας δεκάδες αυτόγραφα, ήταν μονίμως μ' ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο. Η χαρά του για την παρουσία του στη γιορτή του Ολυμπιακού δεν κρυβόταν, τόσο που όποια από τις θρυλικές μπασκετικές μορφές της βραδιάς έβρισκε την πλεύριζε για να φωτογραφηθεί μαζί του. Ακόμη κι έναν Κροάτη (σ.σ Ράτζα)

Ήθελε ενθύμια...

A living legend, an inspiration and a #sport father to us all, Dušan Duda Ivković! Hvala Ti! #ThankYouDuda pic.twitter.com/S95kiAYsYh