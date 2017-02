Οι πράσινοι βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα για τον τελικό κυπέλλου με τον Άρη και όπως είναι λογικό, ορισμένοι παίκτες κάνουν τις μετακινήσεις τους με ταξί.

Όπως φαίνεται ο Κρις Σίνγκλετον έπεσε σε... περίπτωση, αφού ο οδηγός που τον μετέφερε άρχισε να χαιρετάει όλους τους γνωστούς του!

Φυσικά ο Αμερικάνος το μοιράστηκε στο twitter με αρκετή δόση χιούμορ.

First time ive been in a taxi and the driver stops and says "whats up" to everyone he knows lol