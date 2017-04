Oργή των οπαδών του Ηρακλή για τον... πρωταπριλιάτικο Σαββίδη

Πρωταπριλιά σήμερα (1/4) και ο Γιώργος Σαββίδης αστειεύτηκε μέσω των social media γράφοντας χαρακτηριστικά:

"Αποκλειστικό!! Μπαίνει στον Ηρακλή ο Σαββίδης. Τους ρίχνει στην Γ για να τους κάνει ομάδα στην Α στα 1926 χρόνια!!", ένα σχόλιο με... πολλούς αποδέκτες που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο.

Με δεδομένο πάντως πως ο Γηραιός περνάει δύσκολες στιγμές, οι οπαδοί του ξέσπασαν στα σχόλια (βάζουμε τα πιο... ήπια).

Μάλιστα ο Γιώργος Σαββίδης είχε επικό διάλογο με γυναίκα-οπαδό του Ηρακλή! Οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες στα αγγλικά σε επίπεδο όχι... proficiency και lower, αλλά πιο πολύ: "come with me gia na thn breis".