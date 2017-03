Όταν το "f... you bastard" έγινε "f... bastards"

Για τον Σλοβάκο τεχνικό διευθυντή της ομάδας της, ο διαιτητής Δημήτρης Στυλιαράς έχει γράψει στο φύλλο αγώνα ότι… «μετά την λήξη του αγώνος κι ενώ κατευθυνόμασταν προς τα αποδυτήρια, κατευθύνθηκε διαμαρτυρόμενος με έντονο τρόπο προς το μέρος μας ο κύριος Λούμπος Μίχελ λέγοντας μας τα εξής fucking bastards».

Ο Λούμπος Μίχελ κινδυνεύει με πρόστιμο από 1.000 μέχρι 12.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από 15 ημέρες έως πέντε μήνες. Ο δε, ΠΑΟΚ απειλείται για την συμπεριφορά του Μίχελ με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ.

«F... YOU BASTARD...».

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λούμπoς Μίχελ επιδεικνύει τέτοια υβριστική συμπεριφορά.

Μετά τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, «εισήλθε στο χώρο των αποδυτηρίων και αφού είδε τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα κ. Χριστοβασίλη, να έχει εισέλθει στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να επιχειρεί να απευθυνθεί με ένταση στον προπονητή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Vladimir Ivic, απευθύνθηκε προς αυτόν (Χριστοβασίλη) με την εξυβριστική φράση «Who is this guy? Fuck you bastard»».

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΘΩΩΣΗΣ

Ο Λούμπος Μίχελ είχε αθωωθεί από το μονομελές πειθαρχικό όργανο όχι επειδή το περιστατικό δεν είχε λάβει χώρα αλλά επειδή - όπως αναφέρεται και στο σκεπτικό της απόφασης - είχε κληθεί σε απολογία για μεμονωμένο επεισόδιο στα αποδυτήρια για το οποίο μπορεί να τιμωρηθεί μία ΠΑΕ εξαιτίας της συμπεριφοράς των φιλάθλων της μόνο.

Επίσης, δεν είχε τιμωρηθεί ούτε με το άρθρο 11 για "ποινές αξιωματούχων ομάδας" - για το οποίο έχει κληθεί τώρα σε απολογία - επειδή ως "μέλος του διοικητικού συμβουλίου" που είχε δηλωθεί "δεν τυγχάνει αξιωματούχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο".

Τέλος, δεν μπορούσε να τιμωρηθεί ούτε για "δυσφήμιση του ποδοσφαίρου" επειδή "το επίμαχο συμβάν με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της γηπεδούχου ΠΑΕ εκτυλίχθηκε εντός των αποδυτηρίων και ένεκα της μεμονωμένης εκτάσεώς του δεν προκάλεσε εν προκειμένω αίσθημα αποστροφής και απαξίωσης προς το φίλαθλο κοινό και την εν γένει κοινή γνώμη".

Εκτός απρόοπτου λοιπόν, ο Λούμπος Μίχελ αυτή τη φορά δεν θα γλυτώσει την τιμωρία. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί (πάλι) να σημειωθεί ότι έχει δικαίωμα έφεσης ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για να ζητήσει επανεξέταση της υπόθεσης ώστε να του επιβληθεί ποινή.

Α.Π.