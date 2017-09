Ο Γκασόλ το πανηγύρισε σαν να 'ταν το χρυσό...

Ο Πάου Γκασόλ θυμίζει την ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον. Όσο μεγαλώνει τόσο μικρότερος μοιάζει. Στη συμπεριφορά και στην εκδήλωση των συναισθημάτων του.

Ο Ισπανός έχει ήδη κλείσει τα 37, έχει πετύχει τόσα πολλά στην καριέρα του, που ένα χάλκινο μετάλλιο σ' Ευρωμπάσκετ θα μπορούσε να είναι ακόμη ένα κομμάτι που θα μπει στην κούτα με τα αναμνηστικά της καριέρας του.

Ο ίδιος το αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά. Σαν να μην έχει ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο, δύο ασημένια - ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρία χρυσά - δύο αργυρά κι ένα χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ.

Σαν να πρόκειται για το μεγαλύτερο παράσημο της λαμπρής πορείας του.

Τα λόγια του αντανακλούν την περηφάνια του γι' αυτούς που έχει δίπλα του. "Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη. Είμαι παραπάνω από υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Κι άλλο μετάλλιο", έγραψε στο twitter και συνόδευσε τις λέξεις με τα hashtags "πάντα μαζί" και "οικογένεια".

Thanks to everyone for the love!! I'm super proud to be a part of this incredible team. Another medaaal!!#AlwaysTogether #Family #Eurobasket pic.twitter.com/LaJr2C1ztI