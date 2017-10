Μπορεί την ανατροπή ο Φέτελ;

Η εξέλιξη των επίσημων δοκιμαστικών στο μεξικάνικο grand prix κύλησε στα... μέτρα του Ζεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Γερμανός πιλότος της Ferrari γέλασε... τελευταίος, αφού έκανε καλύτερο χρόνο από τον Μαξ Φερστάπεν και του "έκλεψε" μέσα από τα χέρια την πρωτιά στο τρίτο σκέλος της διαδικασίας. Μάλιστα το 1:16.488 ήταν ρεκόρ πίστας!

Το διπλό καλό για τον Φέτελ ήταν πως ο Ολλανδός έφερε το μονοθέσιο της RBR μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός της Mercedes δεν κατάφερε να κινηθεί στο ρυθμό των άλλων δύο, δεν απέφυγε τα λάθη και μοιραία θα εκκινήσει τρίτος. Όσο πιο πίσω τερματίσει στον αγώνα, το καλύτερο για τον μοναδικό ανταγωνιστή του.

BREAKING: Sebastian Vettel storms to the 50th pole of his career #Quali #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/lzpzyqMUSy