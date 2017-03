Ο Μέσι συγκινήθηκε συναντώντας το ίνδαλμα του

Όσα μετάλλια και αν κερδίσει στην καριέρα του ο Σαντιάγκο Ραούλ Λάνγκε, το μεγαλύτερο είναι η νίκη κόντρα στον καρκίνο. Ο Αργεντινός θαλασσόλυκος όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά στη συνέχεια πήρε και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Στα 56 του χρόνια, ο Λάνγκε αποτελεί ένα από τα ινδάλματα του Λιονέλ Μέσι και η αλήθεια είναι πως όταν τον συνάντησε στην Βαρκελώνη έκανε σαν μικρό παιδί!

Ο Σαντιάγκο Λάνγκε φωτογραφήθηκε τόσο με τον Μέσι όσο και τον Μαστσεράνο, ενώ έδωσε αυτόγραφο στον "Λίο" που δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση του. Πως να μην πετάει μετά κόντρα στην Θέλτα; Πέντε γκολ έβαλε η Μπαρτσελόνα.

Yes, even Lionel Messi​ has heroes. Things got emotional when the @FCBarcelona superstar ⚽ met @SantiagoLangeOk @FIFAcom @worldsailing pic.twitter.com/nQUNxG7qGd