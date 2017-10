To χρυσό deal που έκανε ο Τέρι θα το ζήλευαν πολλοί

Πέρασε όλη σχεδόν την ποδοσφαιρική ζωή του (18 από τα 20 χρόνια της καριέρας του) στην Τσέλσι ωστόσο δεν θέλησε να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το διαζύγιό τους με τους "μπλε" και για το λόγο αυτό αποδέχτηκε την πρόταση της Άστον Βίλα για να αγωνιστεί μαζί της από αυτή τη σεζόν στην Championship.

Δεν το έκανε πάντως χωρίς ανταλλάγματα και δεν αναφερόμαστε μόνο σε οικονομικά, που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα αλλά για τον ειδικό όρο που έβαλε στο συμβόλαιό τους με τους "χωριάτες" ο έμπειρος στόπερ.

Σύμφωνα με αυτόν είναι ελεύθερος να αφήνει το Μπέρμιγχαμ και να πηγαίνει στο Λονδίνο για να βλέπει την οικογένειά του και να μένει εκεί για 3 ημέρες κάθε εβδομάδα (300 χιλιόμετρα είναι η απόσταση των δύο πόλεων), με τον ίδιο να προσπαθεί να μη χάνει τη φόρμα του.

Πώς το κάνει αυτό; Πηγαίνοντας και κάνοντας προπονήσεις με τους πρώην συμπαίκτες του στην Τσέλσι στο Cobham, με την Άστον Βίλα να του έχει ανάψει το πράσινο φως ώστε να διατηρείται σε καλό επίπεδο αν και στα 36 του χρόνια.

Σημειώνεται πως ο Τέρι πανηγύρισε το περασμένο Σάββατο το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Βίλα, στο εντός έδρας 2-1 επί της Φούλαμ, με το τρίποντο αυτό να ανεβάζει την Βίλα στην 5η θέση της κατηγορίας μετά τη συμπλήρωση 13 αγωνιστικών στην Championship.

Captain Leader Legend John Terry scored his first goal with Aston Villa shirt today. Never gets old #CFC pic.twitter.com/wjFn0xyXoX