Ο Ντέλε Άλι... τιμώρησε την Τσέλσι!

"Στάση Τότεναμ" για την Τσέλσι στο "Γουάιτ Χαρτ Λέιν", με τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας στην Premier League να γνωρίζουν την πρώτη ήττα τους μετά από 13 συνεχόμενες νίκες. Δράστης για τα "σπιρούνια" ο Ντέλε Άλι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (με κεφαλιές) στο 45' και το 54', από ισάριθμες ασίστ του Έρικσεν.

Ο 20χρονος Άγγλος μέσος από το Μίλτον Κέινς, σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς 2 γκολ (με Σαουθάμπτον και Γουότφορντ τα προηγούμενα), κάτι που είχε να συμβεί από το Σεπτέμβριο του 1995 για ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, όταν τότε ο Τέντι Σέρινγχαμ είχε ανάλογο επίτευγμα.

Dele Alli has now scored 3 consecutive braces in the Premier League:



vs. Chelsea

vs. Watford

⚽vs. Southampton



Just wow. pic.twitter.com/0r3OXbAPGT