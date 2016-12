Ανατροπή από ημίχρονο η Λίβερπουλ υπό το βλέμμα του Πεπ

Το εντός έδρας ματς με τη Στόουκ δεν άρχισε καλά για τη Λίβερπουλ, αφού ο Γουόλτερς άνοιξε το σκορ στο 12'. Πριν από τη ανάπαυλα όμως οι θαυματουργοί "κόκκινοι" του Γιούργκεν Κλοπ έφεραν τούμπα το ματς και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη στο Άνφιλντ, προτού το Σάββατο υποδεχθούν τη Μάντσεστερ Σίτι.

Την αρχή έκανε ο Άνταμ Λαλάνα στο 34' και συνέχεια έδωσε ο Ρομπέρτο Φιρμίνο ακριβώς πριν ο ρέφερι σφυρίξει για να στείλει τις δυο ομάδες στ' αποδυτήρια. Όταν δε ήρθε το 3-1 στο 59', με το αυτογκόλ του Ιμπιλά (θα το έβαζε ο Ορίγκι), το έργο της Λίβερπουλ απλουστεύτηκε, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνη δεύτερη και στο -6 από την πρωτοπόρο Τσέλσι.

Ούτως ή άλλως στο 70' ο Ντάνιελ Στάριτζ είχε ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 4-1 μετά από γύρισμα αντιπάλου προς τα πίσω. Ήταν η πρώτη επαφή του με την μπάλα (και το πρώτο γκολ του στην Premier League) δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Στο 100ο γκολ των "κόκκινων" με τον Γερμανό στον πάγκο τους...

