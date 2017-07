Σούπερ "πακέτο" αξίας 133.000.000 λιρών έρχεται από Ρεάλ!

Μία σου και... δύο μου. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη κερδισμένη στην κούρσα της απόκτησης του Ρομελού Λουκακού δίνοντας τα χέρια με την Έβερτον έναντι του ποσού των 75.000.000 λιρών και αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού Τσέλσι και Κόντε, όμως οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν την ευκαιρία για απάντηση και μάλιστα εκκωφαντική.

Πώς; "Ψωνίζοντας" όχι έναν αλλά δύο παίκτες πρώτης γραμμής από την πρωταθλήτρια Ισπανίας και Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, παίκτες που οι "μερένγκες" έχουν διάθεση να πουλήσουν αλλά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τους δώσουν στην Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Sun", ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τους διοικούντες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το φιάσκο με την ανταλλαγή των Ντε Χέα-Νάβας πριν από δύο χρόνια και αυτό το έδειξε και στις διαπραγματεύσεις για τον Μοράτα όπου αρνούταν να ανάψει το πράσινο φως για να μετακομίσει ο παίκτης στο "Old Trafford" με ποσό λιγότερο από τα 90.000.000 ευρώ.

Τώρα, ο ισχυρός άνδρας των "μερένγκες" εμφανίζεται διατεθειμένος να αφήσει τους Άλβαρο Μοράτα και Χάμες Ροντρίγκες να γίνουν κάτοικοι Λονδίνου έναντι του ποσού των 133.000.000 λιρών, με τους "μπλε" να έχουν μάλιστα την ευκαιρία ένα μέρος των χρημάτων να τα βγάλουν από την πώληση του Ντιέγκο Κόστα που αναμένεται να αποχωρήσει.

